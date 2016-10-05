Caleb Green Trabzon MP’de
ABD’li forvet bir yıllık imza attı.
Spor Toto Basketbol Ligi ekibi Trabzonspor Medical Park, ABD'li forvet Caleb Green ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2.03 boyundaki ABD'li forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu daha önce, Dexia Mons-Hainaut, BC Oostende, Spirou Basket, Orléans Loiret Basket, Dinamo Basket Sassari, Unicaja Málaga ve son olarak Galatasaray Odeabank'ta forma giymişti.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Caleb Green Trabzon MP’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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