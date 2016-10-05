 Caleb Green Trabzon MP’de – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Caleb Green Trabzon MP’de

    Caleb Green Trabzon MP’de

    ABD’li forvet bir yıllık imza attı.

    Toto Basketbol Ligi ekibi Medical Park, ABD'li forvet Caleb Green ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2.03 boyundaki ABD'li forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu daha önce, Dexia Mons-Hainaut, BC Oostende, Spirou Basket, Orléans Loiret Basket, Dinamo Basket Sassari, Unicaja Málaga ve son olarak Odeabank'ta forma giymişti.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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