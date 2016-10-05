Bir yenilgi ile dağılmayız
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu, 4-0'lık Kardemir Karabükspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, "şimdi ayağa kalkma zamanı" dedi. Alemdaroğlu, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, "Bir mağlubiyette dağılacak takım mıyız? Biz zoru, mücadeleyi severiz. Biz de üzülüyoruz ama şimdi ayağa kalkma zamanı. Çare arıyoruz, düşünüyoruz, çalışıyoruz. Sorunlarımızı kısa zamanda çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Bir yenilgi ile dağılmayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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