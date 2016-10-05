 Bir yenilgi ile dağılmayız – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bir yenilgi ile dağılmayız

    Bir yenilgi ile dağılmayız
    Yönetim Kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu, 4-0'lık Kardemir Karabükspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, "şimdi ayağa kalkma zamanı" dedi. Alemdaroğlu, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, "Bir mağlubiyette dağılacak takım mıyız? Biz zoru, mücadeleyi severiz. Biz de üzülüyoruz ama şimdi ayağa kalkma zamanı. Çare arıyoruz, düşünüyoruz, çalışıyoruz. Sorunlarımızı kısa zamanda çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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