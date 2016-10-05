 Altyapıya gittiler – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Altyapıya gittiler

    Altyapıya gittiler
    Teknik direktör Ersun Yanal, Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında Furkan Taş, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra yeni transfer Ramil Sheidaev'e hiç forma vermedi. A takımda oynama şansı bulamayan futbolculardan Furkan, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in altyapı takımlarıyla maçlara çıktığı bildirildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
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