18 sezonun en kötüsü
Süper Lig'e iyi başlayamayan Trabzonspor kalesinde 10 gole engel olamayarak, son 18 sezonun en kötü performansını sergiledi. Ayrıca 2002-03'nin ilk 6 haftasında rakip fileleri 2 kez sarsmış olan Fırtına bu sezon 3 gol atarak son 14 sezonun en az golünü kaydetmiş oldu.
14 YIL SONRA AYNI YERDE
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği 6 puan ile 12. sırada bulunuyor. Trabzonspor, bu performansı ile son 14 sezonun en kötü sıralamasında yer aldı. Bordo-mavili takım 2002-2003 sezonunda ligin ilk 6 haftasında 12. sırada yer almıştı.
14 YIL SONRA AYNI YERDE
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği 6 puan ile 12. sırada bulunuyor. Trabzonspor, bu performansı ile son 14 sezonun en kötü sıralamasında yer aldı. Bordo-mavili takım 2002-2003 sezonunda ligin ilk 6 haftasında 12. sırada yer almıştı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
18 sezonun en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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