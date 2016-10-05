 18 sezonun en kötüsü – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    18 sezonun en kötüsü

    18 sezonun en kötüsü
    Süper Lig'e iyi başlayamayan kalesinde 10 gole engel olamayarak, son 18 sezonun en kötü performansını sergiledi. Ayrıca 2002-03'nin ilk 6 haftasında rakip fileleri 2 kez sarsmış olan Fırtına bu sezon 3 gol atarak son 14 sezonun en az golünü kaydetmiş oldu.

    14 YIL SONRA AYNI YERDE
    Fırtına, Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği 6 puan ile 12. sırada bulunuyor. Trabzonspor, bu performansı ile son 14 sezonun en kötü sıralamasında yer aldı. Bordo-mavili takım 2002-2003 sezonunda ligin ilk 6 haftasında 12. sırada yer almıştı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    18 sezonun en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.