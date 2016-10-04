 Trabzon yine PFDK'lık oldu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Trabzon yine PFDK'lık oldu

    Trabzon yine PFDK'lık oldu

    Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, 'un, deplasmanda Kardemir Karabükspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürattan" dolayı PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca, Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Bursaspor ile Kayserispor'un futbolcusu Samba Sow'un çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Göztepe, Eskişehirspor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Şanlıurfaspor'un da PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:01
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