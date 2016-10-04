Trabzon yine PFDK'lık oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, deplasmanda Kardemir Karabükspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürattan" dolayı PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Bursaspor ile Kayserispor'un futbolcusu Samba Sow'un çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Göztepe, Eskişehirspor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Şanlıurfaspor'un da PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:01
- 'Paralel yapıya müsaade etmem'
Toplam 7
Yorum
kartalizma adam haklı 100/100 taraftar gorevini yapıyor . bazı rant peşinde koşanlar yok eski trübünler nerede falan diyor. eski maçlarıda biliyoruz 10 bine maç oynuyoduk . Baskan adamın dibisin bozma kendini akıllı adamsın ve sana güveniyoruz sonuna kadar. taraftara gelince harika müthiş...
- Volkan sondan ikinci
Toplam 22
Yorum
BelcikaliAslan la Galatasaray macinda niye panter kesiliyor ozaman bu?
- İkisini de yener 6 puanı alırız
Toplam 5
Yorum
Cenk yaptıklarınız yapacaklarınız teminatıysa yandık
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