Oynamayanlara şans doğdu

Teknik direktör Ersun Yanal, Ramil'in yanı sıra Akakpo, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e forma şansı vermedi. En çok oynayan isimler ise Durica ile kaptan Onur oldu. Yanal'ın alınan mağlubiyetlerin ardından bugüne kadar değerlendirmediği oyunculara daha çok forma şansı tanıyabileceği öğrenildi.