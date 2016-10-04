 Oynamayanlara şans doğdu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Oynamayanlara şans doğdu

    Oynamayanlara şans doğdu
    Teknik direktör Ersun Yanal, Ramil'in yanı sıra Akakpo, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e forma şansı vermedi. En çok oynayan isimler ise Durica ile kaptan Onur oldu. Yanal'ın alınan mağlubiyetlerin ardından bugüne kadar değerlendirmediği oyunculara daha çok forma şansı tanıyabileceği öğrenildi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:24
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