 Milli maç arası ilaç olacak – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Milli maç arası ilaç olacak

    Milli maç arası ilaç olacak
    Yeni transferlerden Luis İbanez, yedek kalmayı sorun etmediğini ve mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. 28 yaşındaki sol bek, "Pes etmek benim karakterime aykırı. Oynadıkça eksik yönlerimi gidereceğim. yenilgisi ile şok yaşadık. Ancak milli maç arasında toparlanacağız" dedi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:16
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