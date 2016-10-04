 Kırılgan takımız – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Kırılgan takımız

    Kırılgan takımız

    “Golü yedikten sonra geri dönüş yapamıyoruz. Telafi için gerekli reaksiyonu bir türlü gösteremiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu noktaya yoğunlaştıracağız”

    Kardemir karşısında alınan şok mağlubiyetin yaralarını sarmaya çalışacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Başkan Muharrem Usta ve yönetime takımın genel durumu hakkında bir rapor sunacak. Tecrübeli teknik adamın, takımın durumuyla ilgili olarak Başkan Usta'ya yaptığı ilk yorumda, "Kırılgan takımız" dediği öğrenildi. Yanal'ın, üç maçlık mağlubiyet serisinden sonra yönetime verdiği raporda, "Çok fazla pozisyona giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Bu sorunu çözeceğiz. Bunun için gerekli adımları hızla atmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

    SERT UYARILAR YAPACAK
    Konyaspor galibiyeti sonrası rahat nefes alan tecrübeli teknik adamın, Karabükspor mağlubiyetinin ardından ise "Gol yedikten sonra geri dönüş yapamıyoruz. Gerekli reaksiyonu gösteremiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu noktaya yoğunlaştıracağız. Bu sorunu çözeceğime inanıyorum, ben buraya mücadele etmeye geldim" yorumunda bulanarak yönetimden sabır istedi. Tecrübeli teknik adamın izin dönüşü ise oyuncularıyla bir toplantı yapacağı ve çok sert uyarılarda bulunacağı öğrenildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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