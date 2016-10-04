 Kenny Kadji Trabzon MP’de – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Kenny Kadji Trabzon MP’de

    Kenny Kadji Trabzon MP’de
    MP, Litvanya ekibi Lietuvas Rytas'ta oynayan 2.11 boyundaki Kamerunlu power forvet ve pivot Kenny Kadji ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu daha önce, New Yorker Braunschweig, Aries Trikala, Dinamo Sassari Enel Brindisi ve Rytas Vilnius takımlarında oynamıştı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:26
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