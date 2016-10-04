 İnişli çıkışlı bir yoldayız – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    İnişli çıkışlı bir yoldayız

    İnişli çıkışlı bir yoldayız
    Karadeniz ekibinin genel sekreteri Gençağa Meriç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara güvendiklerini belirterek, "Bu takım iyi işler çıkaracak" dedi. Meriç, "Konyaspor maçında da bunun ışığını gördük. Mücadele eden bir takım izledik. Karabük karşılaşmasında ise kötü bir performans sergiledik. İnişli çıkışlı bir yola girdiğimizi biliyoruz. Takımdaki arkadaşlık düzeyi iyi ama bunu sahaya yansıtamıyoruz. Bu konuda gerekenleri yapacağız" ifadesini kullandı.

    SABIR VE HOŞGÖRÜ GEREKLİ
    Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, taraftarlardan sabır ve hoşgörü istedi, "Meşakkatli bir yoldayız. Biraz uzun sürebilir ama yolun sonunda ışığı göreceğiz" dedi. Egemen, "Karabük maçında kötü oynadık. Ama en kısa zamanda düzeleceğiz" diye konuştu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:19
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