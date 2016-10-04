 Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Hekimoğlu'ndan 'a destek

    Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek

    6-7 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığı 12 oy farkla Muharrem Usta'ya kaybeden Celil Hekimoğlu, çalışanlarına forma ve kombine alarak bordo-mavili kulübe zor günlerinde destek oldu.

    'da yapılan son seçimlerde başkan adayı olan Celil Hekimoğlu, bordo-mavili takımın yeni sezon formalarından alarak çalışanlarına hediye etti. 400 çalışanına forma alan Hekimoğlu, maçlara gidilmesi ve Trabzonspor'a destek olunması için de kombine alarak çalışanlarına verdi. Trabzonspor'un yeni stadyumunda loca alan Celil Hekimoğlu'nun, zor günler geçiren Trabzonspor yönetimine muhalefet yapmak yerine destek olması camia tarafından da ilgiyle izleniyor.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:44
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