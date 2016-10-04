Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek
6-7 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığı 12 oy farkla Muharrem Usta'ya kaybeden Celil Hekimoğlu, çalışanlarına forma ve kombine alarak bordo-mavili kulübe zor günlerinde destek oldu.
Trabzonspor'da yapılan son seçimlerde başkan adayı olan Celil Hekimoğlu, bordo-mavili takımın yeni sezon formalarından alarak çalışanlarına hediye etti. 400 çalışanına forma alan Hekimoğlu, maçlara gidilmesi ve Trabzonspor'a destek olunması için de kombine alarak çalışanlarına verdi. Trabzonspor'un yeni stadyumunda loca alan Celil Hekimoğlu'nun, zor günler geçiren Trabzonspor yönetimine muhalefet yapmak yerine destek olması camia tarafından da ilgiyle izleniyor.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sihirli dokunuş
Toplam 15
Yorum
vasat galata ligin son sirasindaki antalyaya 60 dakika pozisyon uretemeyen,hakemlerle alinan puanlarla sisirilen,galatanin havasini genclerbirligi alir.
- Lens bile bile ‘lades’ demiş
Toplam 1
Yorum
jere lens adamdır
- Komadan çıktı!
Toplam 2
Yorum
Kafa atmak Allah sifalar versin.. Yillarca defansta yuksek toplara kafa atmaktan da olabilir..
Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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