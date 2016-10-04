 Geri dönüş yapamıyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Geri dönüş yapamıyor

    Geri dönüş yapamıyor

    , kalesinde ilk golü gördüğü son 22 maçta 20 mağlubiyet ve 2 beraberlik alabildi.

    Süper Lig'de kaybettiği son 8 karşılaşmada gol atamayan , rakipleri karşısında geriye düştüğü maçları da kazanamadı. Trabzonspor, kalesinde ilk golü gördüğü son 22 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son olarak 2014-15'in 29'uncu haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta 'u 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, kalesinde ilk golü gördüğü sonraki 22 karşılaşmada 20 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer ligde mağlup olduğu son 8 karşılaşmada da gol atamadı, söz konusu maçlarda kalesinde 28 gol gördü
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:13
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