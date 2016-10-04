 Forma dağıtımı sürüyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Forma dağıtımı sürüyor

    Forma dağıtımı sürüyor
    Kombine alan taraftarların hediye formalarının dağıtımına devam ediliyor. Formaların Merkez Mağaza, Avni Aker Mağaza, TS Club Cemiyet Mağaza, Bakırköy, Ümraniye, TS Club TIR'ından alınabileceği belirtildi. Yönetim, kombine satışı için kampanlayar yapıyor.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:17
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