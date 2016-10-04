Douglas ikinci lige gönderildi

Sezon başında 1 milyon euro'ya Sporting Lizbon'a transfer olan Trabzonsporlu Douglas'a büyük şok. Lizbon'da forma şansı bulamayan tecrübeli stoper, Portekiz 2. Ligi'ndeki Sporting Lizbon II takımına gönderildi. Douglas, yaş ortalaması 20 olan genç takımın 28 yaşındaki en yaşlı oyuncu oldu.