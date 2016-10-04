 Douglas ikinci lige gönderildi – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Douglas ikinci lige gönderildi

    Douglas ikinci lige gönderildi
    Sezon başında 1 milyon euro'ya Sporting Lizbon'a transfer olan Trabzonsporlu Douglas'a büyük şok. Lizbon'da forma şansı bulamayan tecrübeli stoper, Portekiz 2. Ligi'ndeki Sporting Lizbon II takımına gönderildi. Douglas, yaş ortalaması 20 olan genç takımın 28 yaşındaki en yaşlı oyuncu oldu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:22
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