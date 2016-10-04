 Cardozo'nun boşluğu dolmadı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Cardozo'nun boşluğu dolmadı

    Cardozo'nun boşluğu dolmadı

    Suk, Sheidaev, Muhammet ve N’doye gibi forvetleri olan , sezon başında Yunanistan’ın Olympiakos takımına sattığı Paraguaylı golcünün boşluğunu dolduramadı.

    Sezon başında Cardozo ile yollarını ayıran Trabzonspor, 'dan Suk ve genç golcü Sheidaev'i kadroya katılmıştı. Bu oyuncuların yanı sıra kiralık gittiği 'den dönen N'Doye ve Muhammet Demir, ilk 6 haftayı golsüz kapadı. Bordo-mavili formayı giydiği iki sezonda ligde 25 gol kaydeden ancak sezon başında Olympiakos'a transfer olan Paraguaylı santrfor, 2014-15 ve 2015- 16 sezonlarının ilk 6 haftalık dönemlerinde 2'şer kez rakip fileleri havalandırmıştı. Cardozo, geride kalan iki sezonda takımının da en golcü oyuncusu olmuştu. Olympiakos, bu sezon Olympiakos ile 5 maça çıktı ve golü yok. Ligin ilk 6 haftasında 3 golde kalan Fırtına'nın gollerin Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan atmıştı.

    37 GOL ATTILAR 3 GOL YEDİLER
    'da altyapı takımları başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. U21 takımı 6. hafta mücadelesinde 'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, Coca Cola Gelişim Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarında 'u U19 kategorisinde 8-1, U17'de 3-0, U15'te 7-1 ve U14'te ise 17-0 yenmeyi başardı. 5 ayrı kategoride oynanan maçların tamamından galibiyetle ayrılan Fırtına, bu periyotta 37 gol attı sadece 3 gol yedi.

    HYUN JUN SUK SUSKUN KALDI
    Trabzonspor'da bu sezon şu ana kadar forvet mevkisinde en fazla forma giyen futbolcu Suk oldu Güney Koreli oyuncu, ilk 6 karşılaşmada 410 dakika forma giyerken rakip fileleri havalandıramadı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
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