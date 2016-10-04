Borçları taksitlendirildi

Bordo mavili yönetim, girişimleri sonucunda bu borcu yeniden yapılandırarak taksite bağladı. FIFA'nın N'doye için Hull City, Douglas için de Spartak Moskova'ya toplamda 2 milyon 300 bin Euro ödemeye çarptırılan bordo mavili kulüp, Başkan Muharrem Usta ve avukatların yaptığı özel girişimler sonucunda borcu taksitlendirildi. Borcun yeniden yapılandırılmasının ardından yönetimin her 2 kulübe de ilk taksidin yatırıldığı belirtildi.

ALEMDAROĞLU: "BİR MAĞLUBİYETLE DAĞILACAK TAKIM MIYIZ?"

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu, 4-0'lık Kardemir Karabükspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, 'şimdi ayağa kalkma zamanı' dedi. Alemdaroğlu, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, "Bir mağlubiyette dağılacak takım mıyız? Biz zoru, mücadeleyi severiz. Biz de üzülüyoruz ama şimdi ayağa kalkma zamanı. Çare arıyoruz, düşünüyoruz, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLER ALTYAPIYA DÖNDÜ

Bu arada Trabzonspor'da genç oyuncular altyapıya döndü. Bordo mavililerde kamp dönemindeki performansıyla beğeni toplayan Furkan Taş, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra yeni transfer Ramil Sheidaev de ilk 6 haftada teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmedi. A takımda forma şansı bulamayan oyunculardan Furkan, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in altyapı takımlarıyla maçlara çıktığı bildirildi.