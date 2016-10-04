Bire bir terapi yapacak, uyaracak

Ersun Yanal'ın, bugüne kadar istikrarlı bir şekilde sahaya çıkmalarına rağmen beklenen performansı sergileyemeyen birçok oyuncuyu önümüzdeki maçlarda kesebileceği dile getiriliyor. Tecrübeli hocanın bu futbolcularla yapacağı bire bir toplantılarda kendilerine çekidüzen vermelerini isteyeceği ifade edildi.