 Az atıyor ama çok yiyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Az atıyor ama çok yiyor

    Az atıyor ama çok yiyor
    Fırtına, ligde geride kalan 6 haftada 3'er golle ve Çaykur Rizespor ile birlikte en az gol atan takımların arasında yer aldı. Bu sezon gol yollarında etkisiz kalan bordo-mavililer, kalesinde 10 gol görerek ve 'un ardından ligde en çok gol yiyen takım oldu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:20
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