 Altı maçta 24 dakika – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
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    Altı maçta 24 dakika

    Altı maçta 24 dakika
    Bordo-mavili takımda yeni sezon öncesi ücretinde indirim yaptığı için kadroda tutulan ve 1 milyon 750 bin euro'luk yıllık alacağıyla takımda en çok kazananlar arasında yer alan Dame N'doye, ligde geride kalan 6 haftada sadece Aytemiz maçında 24 dakika süre alabildi. 6 maçta 3 gol atan bordo- mavililerde forvet oyuncuları henüz gol ile tanışamazken, takımın en maliyetli oyuncularından biri olan N'doye kulübede oturtuldu. Ersun Yanal'ın, 31 yaşındaki Senegalli forveti artık daha çok kullanması bekleniyor.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:18
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