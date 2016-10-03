Yerel basın: Kabus
Yerel gazeteler, Karabük spor karşısında alınan farklı mağlubiyete ağır eleştiriler yöneltti. Günebakış, "Rezalet!.. Ligin yeni takımı Alanya'dan 3 yiyen Trabzonspor, Karabükspor'dan da 4 yedi" derken, İlkhaber, "Kabus", Karadeniz, "Buyurun cenaze namazına!" başlıklarıyla çıktı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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