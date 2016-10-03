 Yerel basın: Kabus – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yerel basın: Kabus

    Yerel basın: Kabus
    Yerel gazeteler, Karabük karşısında alınan farklı mağlubiyete ağır eleştiriler yöneltti. Günebakış, "Rezalet!.. Ligin yeni takımı Alanya'dan 3 yiyen , 'dan da 4 yedi" derken, İlkhaber, "Kabus", Karadeniz, "Buyurun cenaze namazına!" başlıklarıyla çıktı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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