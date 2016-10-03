Trabzonspor'un derdi büyük

Trabzonspor , kalesinde ilk golü gördüğü son 22 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son olarak 2014-15 futbol sezonunun 29'uncu haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Balıkesirspor'u 3-2 mağlup eden bordo mavililer, kalesinde ilk golü gördüğü sonraki 22 karşılaşmada 20 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.Trabzonspor, mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atma başarısı da gösteremedi. Bordo mavililer Spor Toto Süper Lig'de mağlup olduğu son 8 karşılaşmada da gol atamadı, söz konusu maçlarda kalesinde 28 gol gördü. Trabzonspor 2016-17 futbol sezonunda geride kalan 6 haftada 4 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde ederken, 6 puanla 12'inci sırada yer aldı.Trabzonspor'da yeni sezon öncesi yıllık alacağında indirime gidilerek kadroda tutulan ve 1 milyon 750 bin Euro'luk yıllık alacağıyla takımda en çok kazananlar arasında yer alan Dame N'doye, ligde geride kalan 6 haftada sadece Aytemiz Alanyaspor maçında 24 dakika süre alabildi. 6 maçta 3 gol atan bordo mavililerde forvet oyuncuları henüz gol ile tanışamazken, takımın en maliyetli oyuncularından biri olan N'doye kulübede oturtuldu.

SONG İÇİN MESAJ



Trabzonspor Kulübü, yoğun bakıma alınan eski futbolcusu Rigobert Song için mesaj yayınladı. Kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, "Rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan eski futbolcumuz Rigobert Song'un bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.



ALTYAPIDA BAŞARILI SONUÇLAR



Bu arada Trabzonspor'da alt yapı takımları başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.



Bordo mavili U21 takımı 6'ıncı hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer, Coca Cola Gelişim Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmalarında Orduspor'u U19 kategorisinde 8-1, U17 kategorisine 3-0, U15 kategorisinde 7-1 ve U14 kategorisinde ise 17-0 mağlup etmeyi başardı. 5 ayrı kategoride oynanan karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 37 gol kaydederken kalesinde 3 gol gördü.