Tek çare sabır
Bordo-mavili yönetim, kötü skorlar üzse de bu sürecin destek ve sabırla aşılacağı görüşünde. Sorumluluğu üstlenen Ersun Yanal, mutlaka düze çıkacaklarını söyledi
Trabzonspor'da farklı Kardemir Karabükspor yenilgisi moralleri dibe indirdi. Yönetim çare ararken, teknik heyete sancılı süreçte destek olunması fikri öne çıktı... Maçı statta izleyen ve 3'üncü golün ardından tribünden ayrılan başkan Muharrem Usta'nın büyük üzüntü yaşamasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal'a inancını sürdürdüğü ve "Her türlü kararı alabilirsin, arkandayım" dediği bildirildi. Yanal, kötü sonuçların sorumluluğunu üstüne alırken, lige verilen milli maç arasında toparlanma sözü verdi.
KENDİ 'YENİLGİ' REKORUNU KIRDI
Öte yandan gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurup, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Trabzonspor, 42 yıl sonra en kötü lig startını verdi. İlk kez 1. Lig'de mücadele ettiği 1974-75 sezonunda ilk 6 haftada 4 puan toplayan Fırtına, 42 yıl sonra ilk 6 hafta sonunda 6 puanda kaldı. Bordo-mavili takım, ilk 6 haftalar baz alındığında en çok mağlubiyeti (4 yenilgi, 2 galibiyet) bu sezon elde etti. Karadeniz ekibi, en az puanı topladığı 1974-75'te 2 yenilgi ve 4 beraberlik almıştı.
RAKAMLAR HER ŞEYİ AÇIKLIYOR
Bordo-mavili takım, Karabük deplasmanında istatistiklerde de sınıfta kaldı. Başarılı pas sayısında 222'de kalan Trabzonspor, maç boyunca kaleyi bulan 2 şut atabildi. Karabük'te bu rakam 6 idi. İlk 45'te tek tehlikeyi Okay Yokuşlu üretebildi.
HEP BiR FAZLASI
Trabzonspor bu sezon aldığı mağlubiyetlerde ilginç bir istatistiğe imza attı. Bordo-mavililer yenildiği 4 maçın her birinde yediği gol sayısını bir artırdı. İlk olarak Gaziantepspor'a 1-0 mağlup olan Fırtına, ardından Osmanlıspor'a 2-0, Alanyaspor'a 3-0 yenildi. Son olarak Karabükspor'a 4-0 kaybetti.
Yunus Emre SEL
KENDİ 'YENİLGİ' REKORUNU KIRDI
Öte yandan gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurup, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Trabzonspor, 42 yıl sonra en kötü lig startını verdi. İlk kez 1. Lig'de mücadele ettiği 1974-75 sezonunda ilk 6 haftada 4 puan toplayan Fırtına, 42 yıl sonra ilk 6 hafta sonunda 6 puanda kaldı. Bordo-mavili takım, ilk 6 haftalar baz alındığında en çok mağlubiyeti (4 yenilgi, 2 galibiyet) bu sezon elde etti. Karadeniz ekibi, en az puanı topladığı 1974-75'te 2 yenilgi ve 4 beraberlik almıştı.
RAKAMLAR HER ŞEYİ AÇIKLIYOR
Bordo-mavili takım, Karabük deplasmanında istatistiklerde de sınıfta kaldı. Başarılı pas sayısında 222'de kalan Trabzonspor, maç boyunca kaleyi bulan 2 şut atabildi. Karabük'te bu rakam 6 idi. İlk 45'te tek tehlikeyi Okay Yokuşlu üretebildi.
HEP BiR FAZLASI
Trabzonspor bu sezon aldığı mağlubiyetlerde ilginç bir istatistiğe imza attı. Bordo-mavililer yenildiği 4 maçın her birinde yediği gol sayısını bir artırdı. İlk olarak Gaziantepspor'a 1-0 mağlup olan Fırtına, ardından Osmanlıspor'a 2-0, Alanyaspor'a 3-0 yenildi. Son olarak Karabükspor'a 4-0 kaybetti.
Yunus Emre SEL
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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