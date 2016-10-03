Taraftarlardan gözyaşı ve isyan
Karabük'te takımlarını yalnız bırakmayan bordomavili taraftarlar, maç sonu hüsran yaşadı. Bazı taraftarlar, farklı mağlubiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, tribünde fenalaşanlar oldu. Ersun Yanal'ı istifaya davet eden, futbolcuları protesto eden bordo-mavililer, sosyal medyada kötü futbola isyan etti
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Taraftarlardan gözyaşı ve isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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