Taraftarlardan gözyaşı ve isyan

Karabük'te takımlarını yalnız bırakmayan bordomavili taraftarlar, maç sonu hüsran yaşadı. Bazı taraftarlar, farklı mağlubiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, tribünde fenalaşanlar oldu. Ersun Yanal'ı istifaya davet eden, futbolcuları protesto eden bordo-mavililer, sosyal medyada kötü futbola isyan etti