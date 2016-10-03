 Taraftarlardan gözyaşı ve isyan – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Taraftarlardan gözyaşı ve isyan

    Taraftarlardan gözyaşı ve isyan
    Karabük'te takımlarını yalnız bırakmayan bordomavili taraftarlar, maç sonu hüsran yaşadı. Bazı taraftarlar, farklı mağlubiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, tribünde fenalaşanlar oldu. Ersun Yanal'ı istifaya davet eden, futbolcuları protesto eden bordo-mavililer, sosyal medyada kötü futbola isyan etti
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:44
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