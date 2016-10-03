Takım dağıldı
Karabük maçı sonrası takım dağıldı. Lige verilen milli ara nedeniyle yerli oyuncuların büyük kısmı İstanbul'a geçerken, yabancı oyuncuların ise Ogenyi Onazi hariç tamamı Trabzon'a döndüler. Yabancı futbolcuların, Trabzon'dan milli takım kamplarına gidecekleri için kente döndükleri belirtildi
3 gün izinliler
Teknik heyet, futbolculara milli maç arası nedeniyle 3 gün izin verdi. Bordo-mavililer, salı akşamı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 7. haftasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
3 gün izinliler
Teknik heyet, futbolculara milli maç arası nedeniyle 3 gün izin verdi. Bordo-mavililer, salı akşamı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 7. haftasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Takım dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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