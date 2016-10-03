 Takım dağıldı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Takım dağıldı

    Takım dağıldı
    Karabük maçı sonrası takım dağıldı. Lige verilen milli ara nedeniyle yerli oyuncuların büyük kısmı İstanbul'a geçerken, yabancı oyuncuların ise Ogenyi Onazi hariç tamamı Trabzon'a döndüler. Yabancı futbolcuların, Trabzon'dan milli takım kamplarına gidecekleri için kente döndükleri belirtildi

    3 gün izinliler
    Teknik heyet, futbolculara milli maç arası nedeniyle 3 gün izin verdi. Bordo-mavililer, salı akşamı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 7. haftasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takım dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.