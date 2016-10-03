Karabük maçı sonrası takım dağıldı. Lige verilen milli ara nedeniyle yerli oyuncuların büyük kısmı İstanbul'a geçerken, yabancı oyuncuların ise Ogenyi Onazi hariç tamamı Trabzon'a döndüler. Yabancı futbolcuların, Trabzon'dan milli takım kamplarına gidecekleri için kente döndükleri belirtildi



3 gün izinliler

Teknik heyet, futbolculara milli maç arası nedeniyle 3 gün izin verdi. Bordo-mavililer, salı akşamı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 7. haftasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.