Operasyon yolda
İdmanların sahaya yansımadığını savunan Ersun Yanal’ın milli arada radikal kararlar alması bekleniyor. Bazı oyuncular kadro dışı kalabilir
Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor'un başına getirilen Ersun Yanal da şaşkın... Tecrübeli çalıştırıcı, eski günlerdeki gibi mücadele yönüyle ön plana çıkacak bir takım sözü verirken, Karabük'te alınan farklı mağlubiyet sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cezalı olduğu için maç sonrası açıklama yapmayan Yanal'ın radikal kararlar almaya hazırlandığı belirtiliyor.
ARTIK SERTLEŞECEK
Yöneticilere, antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların sahaya yansımamasından şikayet ettiği öğrenilen tecrübeli teknik adamın, milli maç arasında takımda bazı isimleri kadro dışı bırakabileceği iddia edildi. Ersun Yanal'ın başkan Muharrem Usta ile bir görüşme yapması ve sonrasında harekete geçmesi bekleniyor.
ARTIK SERTLEŞECEK
Yöneticilere, antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların sahaya yansımamasından şikayet ettiği öğrenilen tecrübeli teknik adamın, milli maç arasında takımda bazı isimleri kadro dışı bırakabileceği iddia edildi. Ersun Yanal'ın başkan Muharrem Usta ile bir görüşme yapması ve sonrasında harekete geçmesi bekleniyor.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Operasyon yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.