 Operasyon yolda – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Operasyon yolda

    Operasyon yolda

    İdmanların sahaya yansımadığını savunan Ersun Yanal’ın milli arada radikal kararlar alması bekleniyor. Bazı oyuncular kadro dışı kalabilir

    Sezon başında büyük umutlarla 'un başına getirilen Ersun Yanal da şaşkın... Tecrübeli çalıştırıcı, eski günlerdeki gibi mücadele yönüyle ön plana çıkacak bir takım sözü verirken, Karabük'te alınan farklı mağlubiyet sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cezalı olduğu için maç sonrası açıklama yapmayan Yanal'ın radikal kararlar almaya hazırlandığı belirtiliyor.

    ARTIK SERTLEŞECEK
    Yöneticilere, antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların sahaya yansımamasından şikayet ettiği öğrenilen tecrübeli teknik adamın, milli maç arasında takımda bazı isimleri kadro dışı bırakabileceği iddia edildi. Ersun Yanal'ın başkan Muharrem Usta ile bir görüşme yapması ve sonrasında harekete geçmesi bekleniyor.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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