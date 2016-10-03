 Onur da inişte – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Onur da inişte

    Onur da inişte
    Kaleci Onur Kıvrak da kötü gidişe ayak uydurdu. Geride kalan 6 haftada 540 dakika sahada kalan kaptan, kalesine gelen 25 şutun 10'unda gole engel olamadı. Karabük'ün kaleyi bulan 6 şutunun 4'ü filelerle buluştu. Onur'un kalesine isabet eden şutların yüzde 41.6'sı golle sonuçlandı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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