Onur da inişte
Kaleci Onur Kıvrak da kötü gidişe ayak uydurdu. Geride kalan 6 haftada 540 dakika sahada kalan kaptan, kalesine gelen 25 şutun 10'unda gole engel olamadı. Karabük'ün kaleyi bulan 6 şutunun 4'ü filelerle buluştu. Onur'un kalesine isabet eden şutların yüzde 41.6'sı golle sonuçlandı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Onur da inişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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