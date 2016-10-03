Lider eksiği var

Golü yediği maçlarda geri dönüş yapamayan Trabzonspor'da bu duruma da çözüm aranıyor. Teknik heyet, bu konudaki tüm çalışma ve terapilere rağmen, aynı sıkıntının sürmesi nedeniyle çaresiz. Lider oyuncu eksiği dikkat çekerken, takım iskeletinin büyük oranda değişmesinin buna neden olduğu belirtiliyor