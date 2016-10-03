Lider eksiği var
Golü yediği maçlarda geri dönüş yapamayan Trabzonspor'da bu duruma da çözüm aranıyor. Teknik heyet, bu konudaki tüm çalışma ve terapilere rağmen, aynı sıkıntının sürmesi nedeniyle çaresiz. Lider oyuncu eksiği dikkat çekerken, takım iskeletinin büyük oranda değişmesinin buna neden olduğu belirtiliyor
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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