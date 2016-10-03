 Lider eksiği var – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Lider eksiği var

    Lider eksiği var
    Golü yediği maçlarda geri dönüş yapamayan Trabzonspor'da bu duruma da çözüm aranıyor. Teknik heyet, bu konudaki tüm çalışma ve terapilere rağmen, aynı sıkıntının sürmesi nedeniyle çaresiz. Lider oyuncu eksiği dikkat çekerken, takım iskeletinin büyük oranda değişmesinin buna neden olduğu belirtiliyor
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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