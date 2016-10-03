Gol krizi ‘tavan’yaptı
Fırtına'da gol yollarındaki sıkıntı tavan yaptı. Ligde geride kalan 6 haftada 3 gol atabilen bordo- mavililer, Akhisar ve Rizespor ile birlikte en az gol atan üç takımdan birisi. Buna karşılık yenilen 10 golle en kötü 3'te yer alıyor. Forvetler; Jun Suk, Muhammet Demir ve Dame N'Doye ligde henüz siftah yapamadı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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