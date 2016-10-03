 Gol krizi ‘tavan’yaptı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gol krizi ‘tavan’yaptı

    Gol krizi ‘tavan’yaptı
    Fırtına'da gol yollarındaki sıkıntı tavan yaptı. Ligde geride kalan 6 haftada 3 gol atabilen bordo- mavililer, Akhisar ve Rizespor ile birlikte en az gol atan üç takımdan birisi. Buna karşılık yenilen 10 golle en kötü 3'te yer alıyor. Forvetler; Jun Suk, Muhammet Demir ve Dame N'Doye ligde henüz siftah yapamadı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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