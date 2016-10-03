Defansa ayar
Savunma 6 hafta geçmesine rağmen oturmazken, revizyon gündeme geldi. Bu hafta Yatabare'nin golünde Mustafa Yumlu topu ıska geçerken, son golde Zeki Yavru topu kendi kalesine gönderdi. Ersun Yanal'ın Mustafa Yumlu ve Zeki'yi Akhisar maçında kızağa çekebileceği öğrenildi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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