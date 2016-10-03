 Defansa ayar – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Defansa ayar

    Defansa ayar
    Savunma 6 hafta geçmesine rağmen oturmazken, revizyon gündeme geldi. Bu hafta Yatabare'nin golünde Mustafa Yumlu topu ıska geçerken, son golde Zeki Yavru topu kendi kalesine gönderdi. Ersun Yanal'ın Mustafa Yumlu ve Zeki'yi Akhisar maçında kızağa çekebileceği öğrenildi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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