Arada takviye hazırlığı
Takımın bir türlü istenen seviyeye gelememesi, kurulan kadroyu da sorgulatmaya başladı. Yönetimin, ocak ayındaki ara transferde savunma ve forvete takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Scout ekibinin, belirlenen oyuncuları şimdiden takibe aldığı öğrenildi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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