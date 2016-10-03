 Arada takviye hazırlığı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Arada takviye hazırlığı

    Arada takviye hazırlığı
    Takımın bir türlü istenen seviyeye gelememesi, kurulan kadroyu da sorgulatmaya başladı. Yönetimin, ocak ayındaki ara transferde savunma ve forvete takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Scout ekibinin, belirlenen oyuncuları şimdiden takibe aldığı öğrenildi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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