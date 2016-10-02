Yaralı Fırtına
6. haftada 4’üncü kez sahadan boynu bükük ayrılan Fırtına karşısında Karabük; Yatabare, Latovlevici, Traore ve Zeki Yavru(K.K.) ile farka gitti.
Süper Lig'in 6. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından farklı yenildi: 4-0. Süper Lig'de bu sezon 6. haftada 4. mağlubiyetini alan bordo-mavili takım, moral anlamında da büyük darbe yedi. Milli araya moralli girmek isteyen Fırtına, Karabükspor maçının ilk yarısında üstün olan taraftı. Ancak ikinci devrede bambaşka bir manzara ortaya çıktı. Yatabare, Latovlevici, Traore ve Zeki Yavru (KK) golünü durduramayan bordo-mavili takım, büyük bir şok yaşadı. Trabzonspor geçen sezon ligde deplasmanda oynadığı 17 maçın 12'sini kaybetmişti. Karadeniz ekibi böylece lig tarihinde ilk kez bir sezonda 12 kez deplasman mağlubiyeti almıştı. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı ilk üç lig maçı olan Gaziantepspor (0-1), Alanyaspor (0-3) ve Karabükspor (0-4) mücadelelerini de katarsak Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 20 mücadelede 15 kez (% 75) kaybetti. Diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
EN FARKLI YENİLGİ
Trabzonspor, Ersun Yanal dönemine Süper Lig'de 84 maça çıkarken 26. kez mağlup oldu. Yanal döneminde bordomavili takımın en farklı yenilgisi (lig maçlarında) Karabük (0-4) karşılaşması oldu. Daha önce Eskişehir'e 4-1, Alanya, Beşiktaş ve G.Saray'a 3-0 kaybetmişti.
ÖNCE COŞKU SONRA ÖFKE VARDI
Bordo-mavili taraftarlar, Karabükspor'un cezası nedeniyle taraftarlarının yer almadığı maçta kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurdu. Tribünde görsel şölen oluşturan bordo-mavililer, art arda yenen gollerden sonra "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın", "Formalarınızı çıkarın" tezahüratları ile futbolculara tepki gösterdiler.
KARABÜKLÜLER TAŞLARLA SALDIRDI
Maç öncesi stadyumun etrafında Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu gruba Karabüksporlu taraftarlar saldırdı. Stada girmeye çalışan Trabzonsporlu taraftarlar ile taşlı saldırıda bulunan Karabüksporlu bir grup arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden polis, taraftarları güçlükle sakinleştirdi.
Yunus Emre SEL
EN FARKLI YENİLGİ
Trabzonspor, Ersun Yanal dönemine Süper Lig'de 84 maça çıkarken 26. kez mağlup oldu. Yanal döneminde bordomavili takımın en farklı yenilgisi (lig maçlarında) Karabük (0-4) karşılaşması oldu. Daha önce Eskişehir'e 4-1, Alanya, Beşiktaş ve G.Saray'a 3-0 kaybetmişti.
ÖNCE COŞKU SONRA ÖFKE VARDI
Bordo-mavili taraftarlar, Karabükspor'un cezası nedeniyle taraftarlarının yer almadığı maçta kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurdu. Tribünde görsel şölen oluşturan bordo-mavililer, art arda yenen gollerden sonra "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın", "Formalarınızı çıkarın" tezahüratları ile futbolculara tepki gösterdiler.
KARABÜKLÜLER TAŞLARLA SALDIRDI
Maç öncesi stadyumun etrafında Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu gruba Karabüksporlu taraftarlar saldırdı. Stada girmeye çalışan Trabzonsporlu taraftarlar ile taşlı saldırıda bulunan Karabüksporlu bir grup arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden polis, taraftarları güçlükle sakinleştirdi.
Yunus Emre SEL
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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