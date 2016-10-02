 Usta ile Yanal birlikte izledi – Fotomaç – 02 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Usta ile Yanal birlikte izledi

    Usta ile Yanal birlikte izledi
    Konyaspor karşılaşmasında tribüne gönderildikten sonra PFDK'nın 2 maç ceza verdiği Teknik Direktörü Ersun Yanal dün Karabük'te 90 dakikaya Başkan Muharrem Usta ile yan yana izledi. Karşılaşma öncesi otelde futbolculara son taktikleri veren Yanal, mücadeleyi tribünden takip ederken, takımı yardımcısı Volkan Kazak idare etti. Başkan Usta maç öncesi, Yanal aracılığıyla oyuncularına seslenerek güvenlerini vurgulasa da farklı yenilgi geldi.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta ile Yanal birlikte izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.