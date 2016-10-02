Usta ile Yanal birlikte izledi
Konyaspor karşılaşmasında tribüne gönderildikten sonra PFDK'nın 2 maç ceza verdiği Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal dün Karabük'te 90 dakikaya Başkan Muharrem Usta ile yan yana izledi. Karşılaşma öncesi otelde futbolculara son taktikleri veren Yanal, mücadeleyi tribünden takip ederken, takımı yardımcısı Volkan Kazak idare etti. Başkan Usta maç öncesi, Yanal aracılığıyla oyuncularına seslenerek güvenlerini vurgulasa da farklı yenilgi geldi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Usta ile Yanal birlikte izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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