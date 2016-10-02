Trabzonspor'da kabus sürüyor
Trabzonspor, deplasman fobisini yenemiyor. 50. yıla yeni bir yapılanmayla girmesine karşın, istediği saha sonuçlarını bir türlü alamayan bordo-mavililer, dün Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanından aldığı 4-0'lık yenilgiyle hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü.
Trabzonspor geçtiğimiz sezonunda gerisinde kaldı.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ligin ilk 6 haftasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplamıştı. Attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi, bu sezon ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.
Savunma deplasmanda çöktü
Trabzonspor savunması deplasmanda oynadığı maçlarda adeta çöktü. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemezken, oynadığı 3 maçta ise kalesinde 8 gol gördü. Karadeniz ekibi dış sahada oynadığı maçlarda ise henüz golle tanışamadı.
Deplasmanda 1 gol attı, 19 gol yedi
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Karadeniz temsilcisi, dış sahada en son Gaziantepspor'u mağlup etti. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında oynadığı maçta Antep ekibini 1-0 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu maçın ardından deplasmanda kazanamadı. 6 maçtır dış sahada galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer, ligdeki kötü gidişin önüne de geçemedi. Deplasmanda 182 gündür galip gelemeyen Trabzonspor dış sahada oynadığı son 6 maçta ise sadece 1 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.
Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 6 maç ve aldığı sonuçlar ise şöyle:
Gençlerbirliği: 3 - Trabzonspor: 1
Eskişehirspor: 1 - Trabzonspor: 0
Antalyaspor: 7 - Trabzonspor: 0
Gaziantepspor: 1 - Trabzonspor: 0
Aytemiz Alanyaspor: 3 - Trabzonspor: 0
Kardemir Karabükspor: 4 - Trabzonspor: 0
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:30
- İspanya yolcusu
Toplam 6
Yorum
ultrastilo yarin de yazarlar muslerayida istiyor brumayi da istiyor komple takimi alir hahah
- Eyvah! Eto’o kadroda
Toplam 1
Yorum
Murat İstiyosa İbrahimoviç olsun bu takım o sahada antalyayı ezer
- Uçakta zafer selfiesi
Toplam 8
Yorum
ali Sayın Toroğlu diyor ki hakem Cüneyt Çakır 5 metreden açık faulü görmedi! Hayır bal gibi görüyor, fakat kafasında puan tilkileri dolaştığı için görmemezlikten geliyor; bu hakemin yıllardır Fenerbahçe lehine çalıştığını bilmeyen kaldı mı, acaba, merak ediyorum? Bursa maçında Bursalı oyuncunun top göğsüne çarpıyor, hakem penaltı verdiği gibi kırmızı kartla oyuncuyu atıyor! Ligimizde acayip hakem hataları görüyoruz!
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