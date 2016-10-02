 Trabzonspor'da kabus sürüyor – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    'da kabus sürüyor

    Trabzonspor'da kabus sürüyor

    , deplasman fobisini yenemiyor. 50. yıla yeni bir yapılanmayla girmesine karşın, istediği saha sonuçlarını bir türlü alamayan bordo-mavililer, dün Kardemir karşısında deplasmanından aldığı 4-0'lık yenilgiyle hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü.

    Toto Süper Lig'de geçen hafta oynanan maçta Atiker Konyaspor'u son saniyelerde bulduğu golle yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran , çıkış maçı olarak gördüğü Kardemir deplasmanında bir kez daha taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bordo -mavililer, rakibine 4-0 yenilirken dış sahadaki galibiyet sıkıntısını da sürdürdü.

    Trabzonspor geçtiğimiz sezonunda gerisinde kaldı.
    Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ligin ilk 6 haftasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplamıştı. Attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi, bu sezon ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

    Savunma deplasmanda çöktü
    Trabzonspor savunması deplasmanda oynadığı maçlarda adeta çöktü. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemezken, oynadığı 3 maçta ise kalesinde 8 gol gördü. Karadeniz ekibi dış sahada oynadığı maçlarda ise henüz golle tanışamadı.

    Deplasmanda 1 gol attı, 19 gol yedi
    Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Karadeniz temsilcisi, dış sahada en son 'u mağlup etti. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında oynadığı maçta Antep ekibini 1-0 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu maçın ardından deplasmanda kazanamadı. 6 maçtır dış sahada galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer, ligdeki kötü gidişin önüne de geçemedi. Deplasmanda 182 gündür galip gelemeyen Trabzonspor dış sahada oynadığı son 6 maçta ise sadece 1 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.

    Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 6 maç ve aldığı sonuçlar ise şöyle:
    : 3 - Trabzonspor: 1
    Eskişehirspor: 1 - Trabzonspor: 0
    Antalyaspor: 7 - Trabzonspor: 0
    Gaziantepspor: 1 - Trabzonspor: 0
    Aytemiz Alanyaspor: 3 - Trabzonspor: 0
    Kardemir Karabükspor: 4 - Trabzonspor: 0
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:30
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