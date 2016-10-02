 Trabzonspor Medical Park'ta transfer – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Medical Park'ta transfer

    Trabzonspor Medical Park'ta transfer

    Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Medical Park, Kamerunlu ile anlaştı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, en son Litvanya ekiplerinden Lietuvas Rytas'ta oynayan 2.11 santim boyundaki 'nin 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynadığı belirtildi. Oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

    28 yaşındaki oyuncunun daha önce New Yorker Phantoms Braunschweig, Aries Trikala, Dinamo Sassari Enel Brindisi ve Rytas Vilnius takımlarında oynadığı öğrenildi.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:51
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