Trabzonspor Medical Park'ta transfer

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, en son Litvanya ekiplerinden Lietuvas Rytas'ta oynayan 2.11 santim boyundaki Kenny Kadji'nin 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynadığı belirtildi. Oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

28 yaşındaki oyuncunun daha önce New Yorker Phantoms Braunschweig, Aries Trikala, Dinamo Sassari Enel Brindisi ve Rytas Vilnius takımlarında oynadığı öğrenildi.