Trabzonspor Medical Park'ta transfer
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Kamerunlu Kenny Kadji ile anlaştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, en son Litvanya ekiplerinden Lietuvas Rytas'ta oynayan 2.11 santim boyundaki Kenny Kadji'nin 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynadığı belirtildi. Oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
28 yaşındaki oyuncunun daha önce New Yorker Phantoms Braunschweig, Aries Trikala, Dinamo Sassari Enel Brindisi ve Rytas Vilnius takımlarında oynadığı öğrenildi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:51
- Bir uzaylı golü
Toplam 15
Yorum
BJK 1903 beyler bide birakin su muhabbeti yok abubakar gol atamiyor yok 6 mil.mal olmus bari biz BESIKTASLI bu oyuna düsmiyelim renklilerin istedigi bu zaten sonra kim atatrsa atsin arkadas BESIKTAS galib gelsin isterse fabri atisin bana ne BESIKTAS takim oyunu oynuyor bunu kiskanan cok bakin BJK 2 peki fener kacinci onlara 6 puan fark atmisik ama hala elestirilen takim BESIKTAS peki feneri elestirien varmi yok abubakar bence zaten bir baslasa gol atmaya siraliyacak gibi geliyor bu ara gomezde 5 hafta oldu golü yok arti gomez 2 kez nerdese kalenin agzinda goleri kacirdi beyler biraz sabir birakin ikinci yari zaten ligin tozunu attiracak BESIKTAS :)
- Arena'da gala günü
Toplam 2
Yorum
Aslan Güdüz maciydi, 50000 seyircimiz olmaliydi
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 25
Yorum
Aslan Sabri yol gecen hanina döndürdü sag tarafimizi,ne torpilmis arkadas,Selcuk gol atana kadar kötüydü bu gol Selcuk'a Moral olur insallah
Trabzonspor Medical Park'ta transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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