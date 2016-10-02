 Nereden nereye – Fotomaç – 02 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Nereden nereye

    Nereden nereye

    Geçtiğimiz yıllarda ‘’nin en iyi kalecisi’ denen Onur, bu sezon 540 dakika sahada kaldı ve kalesine isabet eden 24 şutun 10’una gol izni verdi.

    Bordo-mavili takımın kaptanı Onur Kıvrak dün kalesinde 4 gol görerek hayal kırıklığı oluşturdu. Bir dönem panter kesilen, yaptığı kurtarışlar nedeniyle hakkında "Türkiye'nin en iyi kalecisi" yorumları yapılan milli eldiven, Karabükspor karşısında kalesine isabet eden 5 şutun 4'üne gol izni verdi. Geride kalan 6 haftada 540 dakika sahada kalan milli oyuncu kalesine isabet eden 24 şutun 10'una gol izni verdi. Onur'un kalesine isabet eden şutların % 41.6'sı gol oldu.

    NE OLUYOR ANLAMIYORUZ
    Performansı ile geçtiğimiz yılları mumla aratan Onur, maç sonrası, "Büyük bir şok yaşıyoruz. Neden böyle oluyor anlamıyoruz. Tüm camiamızdan özür diliyoruz. Bu forma bu skorlara alışkın değil. En kısa zamanda düzelmeliyiz" dedi.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nereden nereye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.