 Kesin düzeleceğiz – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Kesin düzeleceğiz

    Kesin düzeleceğiz

    Ersun Yanal cezalı olduğu için takımın başında sahaya çıkan Volkan Kazak, “Golden sonra hemen çöküyoruz. Bu sorunu çözeceğiz” dedi.

    Ersun Yanal cezalı olduğu için takımın başında sahaya çıkan yardımcı hoca Volkan Kazak, geçen haftaki Konyaspor maçından çok daha farklı bir duyguyla mücadele ettiklerini söyledi. Kazak, "Konyaspor mücadelesinde çok iyi bir konsantrasyon vardı. Ama bu sefer öyle olmadı. Alanyaspor maçının benzerini yaşadık. O maçta da goller kaçırdık. İkinci yarı yediğimiz golden sonra kırılma anı yaşadık, aynısı oldu" derken sorunların çözümü için çalışacaklarını dile getirdi.

    MİLLİ ARADA ÇÖZECEĞİZ
    Takımda düzeltilmesi gereken sıkıntıyı 'yenilen gol sonrası moral bozulması' olarak belirten Kazak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu böyle olmaz. Ya düzeleceğiz, ya düzeleceğiz. Milli arada gerekli çalışmaları yapacak ve yola devam edeceğiz."
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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