 Kadroyu bozmadı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Kadroyu bozmadı

    Kadroyu bozmadı
    Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor'u 1-0'la geçmeyi başaran takımı Kardemir Karabükspor deplasmanında da bozmadan sahaya sürdü. 18 kişilik kadronun tamamında hiçbir değişik yapmayan tecrübeli teknik adam, galibiyeti getiren golü atan Yusuf Erdoğan da kulübede oturttu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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