Kadroyu bozmadı
Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor'u 1-0'la geçmeyi başaran takımı Kardemir Karabükspor deplasmanında da bozmadan sahaya sürdü. 18 kişilik kadronun tamamında hiçbir değişik yapmayan tecrübeli teknik adam, galibiyeti getiren golü atan Yusuf Erdoğan'ı da kulübede oturttu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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