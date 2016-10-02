Kadroyu bozmadı

Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor'u 1-0'la geçmeyi başaran takımı Kardemir Karabükspor deplasmanında da bozmadan sahaya sürdü. 18 kişilik kadronun tamamında hiçbir değişik yapmayan tecrübeli teknik adam, galibiyeti getiren golü atan Yusuf Erdoğan'ı da kulübede oturttu.