 Uçak pistten geri döndü – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Uçak pistten geri döndü

    Uçak pistten geri döndü
    dün THY'ye ait özel bir uçak ile 15.00 sıralarında Kastamonu'ya hareket edecekti. Kafile uçağa yerleşti ama pilot pist başındayken kalkıştan vazgeçti ve perona geri döndü. Pilot, teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü, can güvenliğini tehlikeye atamayacağını belirtti ve özür diledi. Bir saatlik süren incelemeden sonra uçak havalandı ve sorunsuz bir şekilde Kastamonu'ya indi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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