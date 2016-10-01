Uçak pistten geri döndü

dün THY'ye ait özel bir uçak ile 15.00 sıralarında'ya hareket edecekti. Kafile uçağa yerleşti ama pilot pist başındayken kalkıştan vazgeçti vePilot, teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü, can güvenliğiniatamayacağını belirtti ve özür diledi. Bir saatlik süren incelemeden sonra uçak havalandı ve sorunsuz bir şekilde'ya indi.