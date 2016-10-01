Uçak pistten geri döndü
Trabzonspor dün THY'ye ait özel bir uçak ile 15.00 sıralarında Kastamonu'ya hareket edecekti. Kafile uçağa yerleşti ama pilot pist başındayken kalkıştan vazgeçti ve perona geri döndü. Pilot, teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü, can güvenliğini tehlikeye atamayacağını belirtti ve özür diledi. Bir saatlik süren incelemeden sonra uçak havalandı ve sorunsuz bir şekilde Kastamonu'ya indi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Uçak pistten geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.