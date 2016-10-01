Trabzonspor'dan mağlubiyet açıklaması

Aytemiz Alanyaspor maçında da ilk yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduklarından bahseden Kazak, şöyle devam etti:"Goller kaçırdık. İkinci yarı yediğimiz golden sonra kırılma anı yaşadık, bu maçta da aynısı oldu. Geçen hafta çok farklı bir mücadele ortaya koyduk, çok iyi konsantre olduk ve galip geldik. İki farklı takım vardı. Bu böyle olmamalı, olmayacak da . Bu düzelecek. Milli maçlar arasında gerekli çalışmaları yapıp her şeyi yoluna koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Yeni bir takım olduklarını ifade eden Kazak, "Yeni bir takım kurmak zordur, zaman ister. Bu şekilde gitmemesi gerekiyor ama zamanla daha iyi olacak. En azından gol yedikten sonra yaşanan kırılmayı ortadan kaldırmak lazım. Bununla ilgili çalışmaları yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.