Trabzonspor'dan mağlubiyet açıklaması
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Volkan Kazak ise bu hafta Aytemiz Alanyaspor maçının kopyasını yaşadıklarını belirtti.
Aytemiz Alanyaspor maçında da ilk yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduklarından bahseden Kazak, şöyle devam etti:"Goller kaçırdık. İkinci yarı yediğimiz golden sonra kırılma anı yaşadık, bu maçta da aynısı oldu. Geçen hafta çok farklı bir mücadele ortaya koyduk, çok iyi konsantre olduk ve galip geldik. İki farklı takım vardı. Bu böyle olmamalı, olmayacak da . Bu düzelecek. Milli maçlar arasında gerekli çalışmaları yapıp her şeyi yoluna koymaya çalışacağız." diye konuştu.
Yeni bir takım olduklarını ifade eden Kazak, "Yeni bir takım kurmak zordur, zaman ister. Bu şekilde gitmemesi gerekiyor ama zamanla daha iyi olacak. En azından gol yedikten sonra yaşanan kırılmayı ortadan kaldırmak lazım. Bununla ilgili çalışmaları yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:04
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
Trabzonspor'dan mağlubiyet açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.