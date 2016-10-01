 Savaşın yeter – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Savaşın yeter

    Savaşın yeter

    “Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bu konuda cömertliği asla kabul etmiyorum. Konyaspor karşısındaki mücadelemizin daha da üstüne koymalıyız”

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçından olan cezası nedeniyle bugünkü Kardemir Karabükspor karşılaşmasını tribünden izleyecek. Dün yolculuk öncesi takımı toplayan başarılı hoca, futbolculardan tek bir şey istedi: "Galibiyet." Atiker Konyaspor maçını kazanan kadroda çok fazla bir değişim yapmayı düşünmeyen Yanal'ın futbolcularına, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bu konuda cömertliği asla kabul etmiyorum. Konyaspor karşısındaki mücadelemizin daha da üstüne koymalıyız. Kazanmak istiyorsak savaşmalıyız" dediği belirtildi.

    SİZE GÜVENİYORUM
    Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Son maçtaki olumlu havayı genele yaymamız gerekiyor. Bunu başardığımızda her şey çok daha güzel olacak. Aslında her şey bizim elimizde. Biz kazandıkça işler kolaylaşacak. Başkanımızın işleri de kolaylaşacak. Yeni takımız, zor bir dönemden geçiyoruz ama sonuçta evrensel bir oyundur. Fırsat bulunca golü atacaksın. Size güveniyorum. Bu takım başarılı olacak bunu biliyorum. Artık kaybetmeye de tahammülümüz kalmadı."
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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