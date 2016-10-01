Savaşın yeter
“Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bu konuda cömertliği asla kabul etmiyorum. Konyaspor karşısındaki mücadelemizin daha da üstüne koymalıyız”
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçından olan cezası nedeniyle bugünkü Kardemir Karabükspor karşılaşmasını tribünden izleyecek. Dün yolculuk öncesi takımı toplayan başarılı hoca, futbolculardan tek bir şey istedi: "Galibiyet." Atiker Konyaspor maçını kazanan kadroda çok fazla bir değişim yapmayı düşünmeyen Yanal'ın futbolcularına, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bu konuda cömertliği asla kabul etmiyorum. Konyaspor karşısındaki mücadelemizin daha da üstüne koymalıyız. Kazanmak istiyorsak savaşmalıyız" dediği belirtildi.
SİZE GÜVENİYORUM
Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Son maçtaki olumlu havayı genele yaymamız gerekiyor. Bunu başardığımızda her şey çok daha güzel olacak. Aslında her şey bizim elimizde. Biz kazandıkça işler kolaylaşacak. Başkanımızın işleri de kolaylaşacak. Yeni takımız, zor bir dönemden geçiyoruz ama sonuçta futbol evrensel bir oyundur. Fırsat bulunca golü atacaksın. Size güveniyorum. Bu takım başarılı olacak bunu biliyorum. Artık kaybetmeye de tahammülümüz kalmadı."
SİZE GÜVENİYORUM
Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Son maçtaki olumlu havayı genele yaymamız gerekiyor. Bunu başardığımızda her şey çok daha güzel olacak. Aslında her şey bizim elimizde. Biz kazandıkça işler kolaylaşacak. Başkanımızın işleri de kolaylaşacak. Yeni takımız, zor bir dönemden geçiyoruz ama sonuçta futbol evrensel bir oyundur. Fırsat bulunca golü atacaksın. Size güveniyorum. Bu takım başarılı olacak bunu biliyorum. Artık kaybetmeye de tahammülümüz kalmadı."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Savaşın yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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