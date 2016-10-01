Sakatlık raporu
Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok ve Güray Vural'ın 7. haftada oynanacak Akhisar Belediye karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Uğur Demirok ve Güray Vural'ın doktor kontrolünde saha çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir. Her iki oyuncumuzun Akhisar Bld. maçına kadar hazır hale gelmeleri planlanmaktadır" denildi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Sakatlık raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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