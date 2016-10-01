 Sakatlık raporu – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sakatlık raporu

    Sakatlık raporu
    Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok ve Güray Vural'ın 7. haftada oynanacak Akhisar Belediye karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Uğur Demirok ve Güray Vural'ın doktor kontrolünde saha çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir. Her iki oyuncumuzun Akhisar Bld. maçına kadar hazır hale gelmeleri planlanmaktadır" denildi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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