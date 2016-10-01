 Onur Kıvrak’tan anlamlı davranış – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Onur Kıvrak’tan anlamlı davranış

    Onur Kıvrak’tan anlamlı davranış
    Kaptan Onur Kıvrak, lösemi ile mücadele eden Mustafa H.'ye imzalı formasını hediye etti. Bu yıl İngilizce Öğretmenliğini kazanarak eğitimine Burdur'da devam edecek olan Mustafa, kaptan Onur'a bu hassas davranışından dolayı teşekkürlerini iletirken, bordo-mavili eldiven de "Sizin gibi kardeşlerimizi bir nebze de olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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