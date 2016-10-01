Onur Kıvrak’tan anlamlı davranış

Kaptan Onur Kıvrak, lösemi ile mücadele eden Mustafa H.'ye imzalı formasını hediye etti. Bu yıl İngilizce Öğretmenliğini kazanarak eğitimine Burdur'da devam edecek olan Mustafa, kaptan Onur'a bu hassas davranışından dolayı teşekkürlerini iletirken, bordo-mavili eldiven de "Sizin gibi kardeşlerimizi bir nebze de olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.