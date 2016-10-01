Onur Kıvrak’tan anlamlı davranış
Kaptan Onur Kıvrak, lösemi ile mücadele eden Mustafa H.'ye imzalı formasını hediye etti. Bu yıl İngilizce Öğretmenliğini kazanarak eğitimine Burdur'da devam edecek olan Mustafa, kaptan Onur'a bu hassas davranışından dolayı teşekkürlerini iletirken, bordo-mavili eldiven de "Sizin gibi kardeşlerimizi bir nebze de olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Onur Kıvrak’tan anlamlı davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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