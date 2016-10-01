 Muhteşem karşılama – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Muhteşem karşılama

    Muhteşem karşılama
    Bordo-mavili takıma dün Safranbolu'da muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi. Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yöneticileri ile Karabük Üniversitesi'nde bulunan UniTS taraftarları tarafından otel önünde meşalelerle karşılanan takım, otele güçlükle girdi. Teknik direktör Ersun Yanal ve Onur'a çiçek veren taraftarlar Onazi'yi omuzlarını alarak tezahürat yaptı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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