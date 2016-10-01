Muhteşem karşılama
Bordo-mavili takıma dün Safranbolu'da muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi. Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yöneticileri ile Karabük Üniversitesi'nde bulunan UniTS taraftarları tarafından otel önünde meşalelerle karşılanan takım, otele güçlükle girdi. Teknik direktör Ersun Yanal ve Onur'a çiçek veren taraftarlar Onazi'yi omuzlarını alarak tezahürat yaptı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Muhteşem karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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