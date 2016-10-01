Mehmet Ekici kart sınırında
Karabük maçı öncesi Trabzonsporlu Mehmet Ekici, kart sınırında bulunuyor. Ekici'nin son olarak Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon sarı kart sayısı 3'e ulaştı. Karabük karşılaşmasında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Akhisar'a karşı forma giyemeyecek 26 yaşındaki orta sahayı Yanal, dikkatli olması için uyardı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Mehmet Ekici kart sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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