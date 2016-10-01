Karabük maçı öncesi Trabzonsporlu Mehmet Ekici, kart sınırında bulunuyor. Ekici'nin son olarak Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon sarı kart sayısı 3'e ulaştı. Karabük karşılaşmasında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Akhisar'a karşı forma giyemeyecek 26 yaşındaki orta sahayı Yanal, dikkatli olması için uyardı.