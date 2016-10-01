 Mehmet Ekici kart sınırında – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mehmet Ekici kart sınırında

    Mehmet Ekici kart sınırında
    Karabük maçı öncesi Trabzonsporlu Mehmet Ekici, kart sınırında bulunuyor. Ekici'nin son olarak Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon sarı kart sayısı 3'e ulaştı. Karabük karşılaşmasında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Akhisar'a karşı forma giyemeyecek 26 yaşındaki orta sahayı Yanal, dikkatli olması için uyardı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Ekici kart sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.