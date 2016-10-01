 Kulübünüze sahip çıkın – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kulübünüze sahip çıkın

    Kulübünüze sahip çıkın

    Akyazı’da açılış için geri sayıma geçildi, dün skorbordda deneme yapıldı. Başkan Usta, kulübü herkesin desteklemesi için çağrı yaptı

    2011 yılında dolgusu başlayan ve geride kalan 5 yıllık süreçte TOKİ'nin yoğun bir çalışma gösterdiği Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'da açılış için geri sayıma geçildi. Statta koltukların neredeyse tamamı monte edildi, çatıdaki membran kaplamasında sona gelinirken dün de skorbord denendi. Başkan Muharrem Usta, konu ile ilgili "TOKİ 'ekim ayı sonunda teslim ederiz' diyor ama biz yine kasım başı diyelim. Aslında yeter ki takımımız sahada iyi olsun. Bu yatırım öyle ya da böyle bitecek. Sona gelindiğini herkes görüyor. Ama ben herkesten Akyazı'nın bitirilmesi kadar takımın futbolcularına, markalarına, kulübe sahip çıkmalarını rica ediyorum" dedi
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulübünüze sahip çıkın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.