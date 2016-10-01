Kulübünüze sahip çıkın
Akyazı’da açılış için geri sayıma geçildi, dün skorbordda deneme yapıldı. Başkan Usta, kulübü herkesin desteklemesi için çağrı yaptı
2011 yılında dolgusu başlayan ve geride kalan 5 yıllık süreçte TOKİ'nin yoğun bir çalışma gösterdiği Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'da açılış için geri sayıma geçildi. Statta koltukların neredeyse tamamı monte edildi, çatıdaki membran kaplamasında sona gelinirken dün de skorbord denendi. Başkan Muharrem Usta, konu ile ilgili "TOKİ 'ekim ayı sonunda teslim ederiz' diyor ama biz yine kasım başı diyelim. Aslında yeter ki takımımız sahada iyi olsun. Bu yatırım öyle ya da böyle bitecek. Sona gelindiğini herkes görüyor. Ama ben herkesten Akyazı'nın bitirilmesi kadar takımın futbolcularına, markalarına, kulübe sahip çıkmalarını rica ediyorum" dedi
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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