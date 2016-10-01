Kulübünüze sahip çıkın

Akyazı’da açılış için geri sayıma geçildi, dün skorbordda deneme yapıldı. Başkan Usta, kulübü herkesin desteklemesi için çağrı yaptı

2011 yılında dolgusu başlayan ve geride kalan 5 yıllık süreçte TOKİ'nin yoğun bir çalışma gösterdiği Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'da açılış için geri sayıma geçildi. Statta koltukların neredeyse tamamı monte edildi, çatıdaki membran kaplamasında sona gelinirken dün de skorbord denendi. Başkan Muharrem Usta, konu ile ilgili "TOKİ 'ekim ayı sonunda teslim ederiz' diyor ama biz yine kasım başı diyelim. Aslında yeter ki takımımız sahada iyi olsun. Bu yatırım öyle ya da böyle bitecek. Sona gelindiğini herkes görüyor. Ama ben herkesten Akyazı'nın bitirilmesi kadar takımın futbolcularına, markalarına, kulübe sahip çıkmalarını rica ediyorum" dedi