 Karabük’ü bana bırakın – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Karabük’ü bana bırakın

    Karabük’ü bana bırakın

    ’un Güney Koreli forvet oyuncusu Suk: Konyaspor galibiyeti ile kötü gidişatı bitirdik. Şimdi artık sıra bana geldi. Ben de üzerime düşeni yapıp gollerimi atmaya başlamak istiyorum

    Bordo-mavili takımın Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk, karşısında gol suskunluğunu bozmak istediğini söyledi. Jun Suk, "Hocam ve arkadaşlarımda bu konuda beni hep motive ediyor" dedi. Ligde oynanan 5 maçta henüz gol orucunu bozamayan Suk'un antrenmanlarda oldukça istekli çalıştığı ve antrenmanlarda attığı bir birinden şık gollerle dikkat çektiği öğrenildi. Takıma uyum sağladıktan sonra Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Güney Koreli oyuncu, "Son aldığımız galibiyet gerçekten bizim için çok olumluydu. Bir uğursuzluk vardı ve bunu kıramıyorduk. Şimdi her şeyin değişeceğine inanıyorum. Ben de artık üzerime düşeni yapmak ve gollerimi atmaya başlamak istiyorum. Benden beklentilerin fazlasıyla farkındayım. Karabük maçı bizim için çok önemli ve gol siftahı yapacağım" dedi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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