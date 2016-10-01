Karabük’ü bana bırakın
Trabzonspor’un Güney Koreli forvet oyuncusu Suk: Konyaspor galibiyeti ile kötü gidişatı bitirdik. Şimdi artık sıra bana geldi. Ben de üzerime düşeni yapıp gollerimi atmaya başlamak istiyorum
Bordo-mavili takımın Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk, Karabükspor karşısında gol suskunluğunu bozmak istediğini söyledi. Jun Suk, "Hocam ve arkadaşlarımda bu konuda beni hep motive ediyor" dedi. Ligde oynanan 5 maçta henüz gol orucunu bozamayan Suk'un antrenmanlarda oldukça istekli çalıştığı ve antrenmanlarda attığı bir birinden şık gollerle dikkat çektiği öğrenildi. Takıma uyum sağladıktan sonra Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Güney Koreli oyuncu, "Son aldığımız galibiyet gerçekten bizim için çok olumluydu. Bir uğursuzluk vardı ve bunu kıramıyorduk. Şimdi her şeyin değişeceğine inanıyorum. Ben de artık üzerime düşeni yapmak ve gollerimi atmaya başlamak istiyorum. Benden beklentilerin fazlasıyla farkındayım. Karabük maçı bizim için çok önemli ve gol siftahı yapacağım" dedi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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