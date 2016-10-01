Hedef seri yakalamak
Geçen hafta Konyaspor’u yenen Trabzonspor bugün de Karabük’ü devirerek art arda iki galibiyet almak istiyor
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u da yenerek bir seri yakalamak istiyor. Bu sezon topladığı 6 puanı iki iç saha maçında kazanan ve deplasmandan puan çıkartamayan bordo-mavililer hem deplasman hasretine son vermek, hem de iki maç üst üste kazanmak istiyor.
FIRTINA 9-3 ÜSTÜN
Trabzonspor ile Karabük, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta bordomavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü.
Yunus Emre SEL
FIRTINA 9-3 ÜSTÜN
Trabzonspor ile Karabük, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta bordomavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü.
Yunus Emre SEL
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Hedef seri yakalamak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.