 Hedef seri yakalamak – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hedef seri yakalamak

    Hedef seri yakalamak

    Geçen hafta Konyaspor’u yenen bugün de Karabük’ü devirerek art arda iki galibiyet almak istiyor

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren , deplasmanda Kardemir 'u da yenerek bir seri yakalamak istiyor. Bu sezon topladığı 6 puanı iki iç saha maçında kazanan ve deplasmandan puan çıkartamayan bordo-mavililer hem deplasman hasretine son vermek, hem de iki maç üst üste kazanmak istiyor.

    FIRTINA 9-3 ÜSTÜN
    Trabzonspor ile Karabük, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta bordomavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü.

    Yunus Emre SEL
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef seri yakalamak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.