Dış sahada kabus yaşıyor
Fırtına, Kardemir Karabük ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. En son 2010-11'de Karabükspor'u 4-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra 4 dış saha maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 19 mücadelede 14 kez (% 74) kaybeden Fırtına, bunu sona erdirmeyi hedefliyor.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Dış sahada kabus yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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