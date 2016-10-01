 Dış sahada kabus yaşıyor – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Dış sahada kabus yaşıyor

    Dış sahada kabus yaşıyor
    Fırtına, Kardemir Karabük ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. En son 2010-11'de Karabükspor'u 4-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra 4 dış saha maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 19 mücadelede 14 kez (% 74) kaybeden Fırtına, bunu sona erdirmeyi hedefliyor.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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