26 pozisyonda 3 gol buldular

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yakaladığı pozisyonları değerlendirmeleri için uyardığı Trabzonsporlu futbolcular bu sezon Süper Lig'de oynadıkları beş maçta 26 kez net gol pozisyonuna girdi. Bordo-mavili takım sadece 3 gol atıp % 11.5 gole çevirme oranı ile oynuyor. Bordo-mavili takımda bu sezon Süper Lig'de golleri Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan kaydetti.