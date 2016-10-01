 26 pozisyonda 3 gol buldular – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    26 pozisyonda 3 gol buldular

    26 pozisyonda 3 gol buldular
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın yakaladığı pozisyonları değerlendirmeleri için uyardığı Trabzonsporlu futbolcular bu sezon Süper Lig'de oynadıkları beş maçta 26 kez net gol pozisyonuna girdi. Bordo-mavili takım sadece 3 gol atıp % 11.5 gole çevirme oranı ile oynuyor. Bordo-mavili takımda bu sezon Süper Lig'de golleri Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan kaydetti.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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