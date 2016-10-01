2 oyuncu hariç hepsi kadroda

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Uğur Demirok ile Güral Vural dışında tüm futbolcuları Karabük kafilesine dahil etti. Bordo-mavili oyuncuların, maçın ardından milli ara nedeniyle izin yapacağı belirtildi. Galip gelinmesi halinde izin süresinin birkaç gün uzayabileceği iddia ediliyor.