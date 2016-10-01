 2 oyuncu hariç hepsi kadroda – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    2 oyuncu hariç hepsi kadroda

    2 oyuncu hariç hepsi kadroda
    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Uğur Demirok ile Güral Vural dışında tüm futbolcuları Karabük kafilesine dahil etti. Bordo-mavili oyuncuların, maçın ardından milli ara nedeniyle izin yapacağı belirtildi. Galip gelinmesi halinde izin süresinin birkaç gün uzayabileceği iddia ediliyor.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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